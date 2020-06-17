17 июня 2020, 14:25
Королева заступилась за Тарзана и раскритиковала артистов
Наташа Королева, российская певица, заступилась за мужа Сергея Глушко, более известного как Тарзан. По ее словам, супруг попал под раздачу журналистов. Об этом сообщил портал «7 дней».
«Снова мой муж попал под раздачу. Нас с Сережей вечно мотыляют — если не за одно, так за другое. Но мы к этому привыкли. Жаль только, что наш так называемый профсоюз артистический в этой ситуации оказался не солидарным», — приводит слова Королевой сайт Teleprogramma.pro.
Она отметила, что Тарзан не давал интервью, где жаловался бы на жизнь. Он лишь сказал, что артисты, как и все остальные люди, сидят дома на самоизоляции.
Королева подчеркнула, что журналистка, которая брала комментарий у ее супруга от себя добавила про пенсионеров и врачей, чтобы добавить «огня» в статью. Однако певица не понимает, зачем делать такое, особенно в нынешней ситуации.