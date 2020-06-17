Королева заступилась за Тарзана и раскритиковала артистов

«Снова мой муж попал под раздачу. Нас с Сережей вечно мотыляют — если не за одно, так за другое. Но мы к этому привыкли. Жаль только, что наш так называемый профсоюз артистический в этой ситуации оказался не солидарным», — приводит слова Королевой сайт Teleprogramma.pro.

Она отметила, что Тарзан не давал интервью, где жаловался бы на жизнь. Он лишь сказал, что артисты, как и все остальные люди, сидят дома на самоизоляции.

Королева подчеркнула, что журналистка, которая брала комментарий у ее супруга от себя добавила про пенсионеров и врачей, чтобы добавить «огня» в статью. Однако певица не понимает, зачем делать такое, особенно в нынешней ситуации.