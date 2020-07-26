Королева высказалась о самочувствии Заворотнюк

Королева и звезда «Моей прекрасной няни» живут в одном городе — Крекшино. Правда, Заворотнюк «живет чуть подальше в городке». Обо всем, о чем в курсе Королева, знают и другие.

«Я знаю то же, что и вы — что ей стало лучше. Дай бог ей выздоровления, я искренне желаю сил ей и ее прекрасной семье. Настя — боец, поэтому все должно быть хорошо», — сказала певица.

Вскоре Заворотнюк даст большое интервью для телевидения, писали СМИ. Артистка расскажет о своих эмоциональных переживаниях, об инновационном американском лечении и представит прогнозы врачей.

Осенью 2019 года СМИ опубликовали информацию о госпитализации Заворотнюк в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее злокачественную опухоль мозга. Спустя месяц родственники подтвердили, что актриса проходит курс лечения.

В мае журналисты написали о наступившей у актрисы ремиссии. Муж Заворотнюк Петр Чернышев отказался от уникальной методики лечения вирусами. Специалисты провели тестирование клеток организма женщины и определили, какие именно вирусы могут улучшить ситуацию.