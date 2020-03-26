Наташа Королева призвала опасаться фейков о состоянии Николаева. СМИ пишут, что он в Коммунарке

Народный артист Игорь Николаев госпитализирован, пишут СМИ. Его якобы доставили в больницу в Коммунарке, в которой лечат пациент с подозрением на коронавирус.

Бывшая супруга артиста Наташа Королева рассказала «360», что в последние дни она не общалась с композитором.

«Честно говоря, я не в курсе такой информации. Я с ним не связывалась, поэтому не знаю. Вы знаете сейчас очень много ложной информации. Сначала вы перепроверяйте информацию, а не то, что ходят слухи…» — сказала артистка.

По словам композитора Юрия Антонова, они последний раз с Николаевым общались больше недели назад.

«На записи программы „Сегодня вечером“ на Первом канале. Он был в здравии. Все было нормально», — рассказал композитор.

На съемках также находились Николай Расторгуев, Аркадий Укупник, Андреем Державиным и другие.

Как сообщает Telegram-канал 112, анализ певца показал «предварительно положительный результат на коронавирусную инфекцию».

Ранее народному артисту Льву Лещенко диагностировали воспаление легких. Певца и его супругу госпитализировали в больницу в Коммунарке. Там лечат пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.