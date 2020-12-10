Королева приняла участие в экстремальном шоу на экзотическом острове

По словам самой артистки, она хотела сбежать в дикую природу, чтобы сменить обстановку после всех событий, произошедших в ее семье. Королева рассказала, что шоу имеет формат «выживалити». Его участники живут в экстремальным условиях без каких-либо благ цивилизации.

Артистке предстоит добывать себе еду без охотничьих и рыболовных приспособлений. Еще она будет контактировать с местным племенем и научится жить по первобытным законам.

Королева уточнила, что каждый новый член этого племени должен будет пройти обряд просвещения: не есть целый день, а потом выпить напиток из гнилых манго и авокадо. Таким образом он докажет свою силу воли и близость к дикой природе. Также певица научит аборигенов готовить борщ и оливье.

На шоу ей разрешили взять минимум необходимых вещей. Один из них — сигнальная ракета, на случай, если певице захочется покинуть проект.