Королева поделилась впечатлениями от песни «Дельфин и русалка» в исполнении своего сына

«Как же здорово видеть, что спустя почти три десятка лет, творчество гениального маэстро, Моцарта нашего времени продолжает вдохновлять наших детей, которые в принципе равнодушны к музыке периода 90-х», — подчеркнула артистка.

В браке с Николаевым Королева пробыла на протяжении практически девяти лет. В 2003-м году она сыграла свадьбу с танцором Глушко, который известен многим как Тарзан.

Перед Новым годом певица высказалась об измене своего нынешнего супруга. Она обратилась к тем, кто пытался разрушить ее семью. Женщина призналась, что прошедший год оказался трудным для ее родных.

Знаменитость призвала подписчиков верить в силу любви, мудрости и терпения, а также никогда не предавать друг друга. Именно это помогло ей спасти свой брак с Глушко, несмотря на попытки окружающих разорвать их союз. В заключение Королева пожелала своим поклонникам «гореть, но не сгорать и беречь пламя своей любви».