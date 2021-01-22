Королева поддержала движение за чистоту телевидения

Певица Наташа Королева поддержала необходимость запустить движение за чистоту телевидения из-за низкого качества игровых шоу на федеральных каналах. Данная инициатива понадобилась после выхода в эфир передачи «В тени Примадонны» об Алле Пугачевой.

«Ситуация с выпуском скандальных шоу на федеральных телеканалах в последнее время выглядит просто безобразно. Артистов вываливают в грязи, делают это даже без их участия или используют различные манипуляции для того, чтобы их затащить на съемочную площадку», — процитировало Королеву РИА ФАН.

Певица не удивилась, что пародист Максим Галкин негативно отозвался о телевизионщиках, которые постоянно выдумывают разные сказки про Пугачеву. Королева не понимает, зачем Примадонну выставляют «главным инквизитором эстрады и цинично оговаривают». Помимо этого, она не осознает, для чего на Пугачеву натравливают других людей, зачем телевизионщики устраивают противостояние между артистами. Все это она назвала «странной модой».

Королева напомнила, что в конце 2020 года президент России Владимир Путин призвал улучшать контент на телеканалах.

«Я рада, что мои коллеги-артисты призвали всех объединиться под знаменами движения за чистоту телевидения. Я с вами! Очень надеюсь, что и Алла Борисовна к нам присоединится», — добавила Королева.

Она уверена, что отстаивать свои права и отбиваться от нападок «изрядно пожелтевшего телевидения» удастся, только если все артисты объединятся. Поодиночке противостоять не получится.

Выпуск «В тени Примадонны» об Алле Пугачевой возмутил даже его участников — Лику Стар и Игоря Наджиева. Позже Галкин и представитель певицы Елена Чупракова заявили, что не довольны тем, что имя Примадонны прозвучало в этой передаче с определенной подоплекой. К тому же, программа вышла без согласования с самой звездой.