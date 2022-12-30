Знаменитости 30 декабря 2022, 03:03 Коробка из-под пиццы помогла арестовать главного сексиста Twitter Sun: блогера Эндрю Тейта и его брата арестовали в Румынии по делу о торговле людьми freepik

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Полицейские Румынии арестовали главного сексиста и бизнес-коуча Twitter Эндрю Тейта и его брата Тристана. Правоохранителям удалось вычислить преступников по коробке от пиццы, сообщила газета The Sun. Братьев обвиняют в торговле людьми.

Тейты находятся под следствие по делу о похищении двух девушек на вилле Волунтари в Монтении. Румынская полиция считает, что братья вербовали женщин для съемок в порнофильмах. Эндрю и Тристану Тейтам предъявлено обвинение в организации преступной группировки, изнасилованиях и отмывании денег.

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Обнаружить подозреваемых удалось по коробке от пиццы, которую Эндрю «засветил» в Twitter, когда записывал обращение к Гретте Тунберг. Полицейские смогли вычислить номер и адрес заказа.

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Тейта заблокировали в Twitter в 2017 году за нарушения правил площадки. Потом его забанили и другие популярные медиа сервисы — TikTok, YouTube. Тейта уличили в женоненавистничестве. Аккаунт блогера разблокировали с приходом к «власти» в Twitter Илона Маска.