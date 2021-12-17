Корни Лав обвинили в многомиллионной задолженности

Американскую актрису и певицу Кортни Лав обвинили в многомиллионной задолженности. По информации Налогового управления США, сумма ее долга составляет примерно 2,4 миллиона долларов. Об этом сообщило издание The Sun.

На счету у певицы накопилось пять долгов. Зафиксированы они еще с 2017 года, рассказала «Газета.ru».

В декабре 2021 года Кортни Лав написала колонку для Financial Times, в которой призналась, что тратит слишком много денег и что финансовая грамотность является важной в жизни вещью.

«Финансовая грамотность — одна из важнейших вещей для артиста. Но мне страшно. Пугает понимание собственной вины в перетратах», — призналась она и добавила, что страдает от денежной зависимости.

«Не секрет, что я страдаю от зависимости. В частности, финансовый стресс сводит меня с ума», — сообщила Лав.