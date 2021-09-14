Кормухина обеспокоилась будущим оперы

Певица Ольга Кормухина заявила, что ее беспокоит будущее оперы. По ее мнению, опера может превратиться в «цирк». Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным РИА ФАН, Кормухина раскритиковала оперную исполнительницу Анну Нетребко. Она заявила, что не считает ее гениальной певицей, но добавила, что та многое сделала для оперы.

«Да, Нетребко привлекла к опере широкую публику, но это совсем не та публика. И вся эта история закончится тем, что вместо оперы однажды придется устраивать цирк», — считает Кормухина.

Ранее Кормухина обвинила Полину Гагарину в незаконном исполнении песни Виктора Цоя «Кукушка». Отец погибшего музыканта Роберт Цой прокомментировал скандал.

Он признался, что слышал песню «Кукушка» лишь в исполнении Полины Гагариной. Кормухина подала в суд на Полину Гагарину.

«Я не в курсе дела вообще, и мне без разницы. Не помню, честно говоря, кажется, в исполнении Гагариной я слышал песню. А кто такая Кормухина? Я не знаю ее… В первый раз слышу», — сказал отец Виктора Цоя.