Знаменитости 25 ноября 2023, 23:33 «Кормить ее семейку не собираюсь». Миллиардеры с Рублевки отвернулись от Пугачевой Российские олигархи объявили Алле Пугачевой окончательный бойкот РИА «Новости»

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Российские миллиардеры отвернулись от певицы Аллы Пугачевой, не планируя приглашать ее на новогодние корпоративы. Они объявили полный бойкот желающей подзаработать артистке. Об этом рассказала светская львица Алена Кравец «Московскому комсомольцу».

По ее словам, никто из ее богатых соседей не пригласил артистку на вечеринки. Один из бизнесменов заявил прямым текстом, что не планирует кормить семейку певицы.

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«Если раньше появление Аллы Борисовны показывало уровень мероприятия, то сейчас все изменилось. Она — жена иноагента. Зачем людям возможные неприятности?» — заявила Кравец.

Кроме того, российские миллиардеры высмеяли запросы Пугачевой, озвучившей гонорар за выступление на новогоднем корпоративе. Ценник составил 46 миллионов рублей. Артистка уже давно не выходила на сцену, поэтому им было странно услышать такую сумму.

Ранее Всероссийский центр общественного мнения составил рейтинг артистов, которых россияне стыдятся. Опрос провели по теме «Шоу-бизнес эпохи СВО: от патриотов до релокантов». Пугачева возглавила этот список.