Корявов выразил соболезнования в связи со смертью Кокшенова

По его словам, «это был удивительный совершенно человек и актер удивительный», «он уже был в лучшем возрасте в 2006 году — ему было 70 лет, но он оставался абсолютно молод душой».

«Я очень соболезную и родным, и близким, и всему нашему кинематографу, потому что уходит плеяда настоящих актеров», — считает Коряков.