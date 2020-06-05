    05 июня 2020, 18:09

    Корявов выразил соболезнования в связи со смертью Кокшенова

    Дарья Морозова

    Режиссер Дмитрий Корявов выразил сожаление о смерти народного артиста России Михаила Кокшенова. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

    По его словам, «это был удивительный совершенно человек и актер удивительный», «он уже был в лучшем возрасте в 2006 году — ему было 70 лет, но он оставался абсолютно молод душой».

    «Я очень соболезную и родным, и близким, и всему нашему кинематографу, потому что уходит плеяда настоящих актеров», — считает Коряков.