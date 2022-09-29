Корейский режиссер Пак Чхан-ук признался, что восхищается кинокартинами советских режиссеров | 360°

Знаменитости 29 сентября 2022, 15:45 Поделиться Telegram

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Viber Корейский режиссер Пак Чхан-ук признался, что восхищается кинокартинами советских режиссеров

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Главный корейский режиссер современности Пак Чхан-ук сообщил, что фильмы режиссера Алексея Тарковского он смотрел не один раз. Кроме того, ему импонируют такие советские кинематографисты как Сергей Эйзенштейн и Лев Кулешов, написали «Известия».

По его словам, фильмы Эйзенштейна способны повлиять на любого, кто видел его работы.

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«Его теория монтажа повлияла на режиссеров всего мира, и я не исключение. Человек, который хоть раз увидел любой фильм Эйзенштейна, уже на всю жизнь получил некую инъекцию, и можно считать, что он — под влиянием. Это неизбежно. Если кто-то посмотрел Эйзенштейна и рассказал о том, что увидел, вам, то вы тоже окажетесь под влиянием», — сказал режиссер.

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В этом году Московский международный кинофестиваль закрывал его фильм «Решение уйти». За эту кинокартину Пак Чхан-ук был удостоен награды на Каннском кинофестивале.

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