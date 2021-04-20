Корчевников рассказал о теплых отношениях с семьей Фриске

Борис Корчевников встретился с отцом покойной Жанны Фриске в эфире программы «Прямой эфир». Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

По данным сайта «Дни.ру», Корчевников был частым гостем в семье певицы. Он рассказал, что очень переживал из-за ее болезни и смерти и старался искренне поддержать своих друзей.

Отец певицы Владимир Фриске заявил, что Корчевников — член их семьи. Он добавил, что мать Жанны всегда к его приезду готовила его любимые пельмени. Он также напомнил Корчевникову, что тот обещал заехать к ним еще раз, но не смог. Также он поблагодарил актера за поддержку.

Ранее родители певицы Жанны Фриске — Ольга и Владимир — заявили, что не видели своего семилетнего внука Платона уже несколько лет. Ребенка с 2,5 года воспитывает бывший муж артистки, теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев.

Шепелев не только сам не звонит, но и не разрешает родителям Фриске общаться с родным внуком. Поэтому бабушка и дедушка не знают, в каких условиях живет ребенок. Они не видят Платона, не слышали ничего про его самочувствие, успехи в учебе.