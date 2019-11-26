  • Корчевников пожаловался, что не может жениться

    26 ноября 2019, 15:52

    Наза Салех Захи

    Телеведущий Борис Корчевников во время программы «Судьба человека» рассказал актрисе Анне Ковальчук о трудностях в личной жизни. По его словам, он никак не может жениться.
    Корчевников пожаловался, что не может жениться

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    Звезда сериала «Тайны следствия» была в студии «Судьбы человека» два года назад. Тогда ведущий и актриса договорились, что в следующий раз, когда Анна станет участницей передачи, журналист свяжет себя узами брака.

    Однако Корчевников отметил, что время прошло, а «воз и ныне там».

    «Я в растерянности. Я подумал, что у меня получится избежать этой темы. Так вот: у меня ничего не получилось», — рассказал он.

    По его словам, коллеги постоянно ему напоминали о его социальном статусе и об обещании жениться. Однако Ковальчук поддержала ведущего. Она заявила, что нет ничего страшного в том, что Корчевников пока не женился.

    «Два года кажутся большим сроком, а я как будто вчера здесь сидела. У тебя было много работы. Ты создал „Спас“, замечательный канал. Ты очень много работал, но тебе все равно некомфортно быть одному», — заметила актриса.

    Однако Корчевников с ней не согласился и объяснил, что свое одиночество больше не считает проблемой. В ответ на это Ковальчук восхитилась силой духа ведущего и тем фактом, что он может идти по жизни один.