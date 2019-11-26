Корчевников пожаловался, что не может жениться

Актриса Ковальчук рассказала, как узнала о взрослой сестре из Сыктывкара Подробнее

Звезда сериала «Тайны следствия» была в студии «Судьбы человека» два года назад. Тогда ведущий и актриса договорились, что в следующий раз, когда Анна станет участницей передачи, журналист свяжет себя узами брака.

Однако Корчевников отметил, что время прошло, а «воз и ныне там».

«Я в растерянности. Я подумал, что у меня получится избежать этой темы. Так вот: у меня ничего не получилось», — рассказал он.

По его словам, коллеги постоянно ему напоминали о его социальном статусе и об обещании жениться. Однако Ковальчук поддержала ведущего. Она заявила, что нет ничего страшного в том, что Корчевников пока не женился.

«Два года кажутся большим сроком, а я как будто вчера здесь сидела. У тебя было много работы. Ты создал „Спас“, замечательный канал. Ты очень много работал, но тебе все равно некомфортно быть одному», — заметила актриса.

Однако Корчевников с ней не согласился и объяснил, что свое одиночество больше не считает проблемой. В ответ на это Ковальчук восхитилась силой духа ведущего и тем фактом, что он может идти по жизни один.