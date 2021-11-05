«Конверт был пустой». Звезду «Интернов» обманули на шоу Кудрявцевой

Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова рассказала, как ее обманули на шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Реальный выигрыш актрисы составил всего 80 тысяч рублей. Об этом она сообщила YouTube-каналу «Петя любит выпить».

Пермякова приходила на шоу Кудрявцевой в 2017 году. Главной интригой является секрет в конверте, который гость может раскрыть, получив миллион рублей, либо отказаться от денег, сохранив тайну. В шоу Пермякова отказалась отвечать на вопрос. Но на самом деле в конверте ничего не было.

«Конверт был пустой. Мне сказали: „Вы миллион не выиграете в любом случае, у нас нет таких финансов“», — рассказала она.

По ее словам, не дали выиграть даже 300 тысяч рублей. После уплаты налогов ее реальный выигрыш составил 80 тысяч рублей.

Особенно ее возмутил вопрос про длительность стоянки поезда в Кирове. Пермякова, которая в прошлом работала в РЖД, ответила, что стоянка длится 30 минут. Ответ оказался неправильный. Она очень этому удивилась.

«Я работала проводником, и я знаю, что это станция, где поезда заправляются водой, — там поезд не может стоять 15 минут. Взяли какую-то подставную проводницу», — сказала Пермякова.

Актриса призналась, что согласилась принять участие в «Секрете на миллион», потому что хотела найти деньги на лечение мальчика с ДЦП, сына ее знакомого.

Телеканал ТНТ ранее приостановил съемки шоу «Игра».