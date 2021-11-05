«Конверт был пустой». Звезду «Интернов» обманули на шоу Кудрявцевой
Актриса Пермякова раскритиковала шоу Секрет на миллион за обман
Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова рассказала, как ее обманули на шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Реальный выигрыш актрисы составил всего 80 тысяч рублей. Об этом она сообщила YouTube-каналу «Петя любит выпить».
Пермякова приходила на шоу Кудрявцевой в 2017 году. Главной интригой является секрет в конверте, который гость может раскрыть, получив миллион рублей, либо отказаться от денег, сохранив тайну. В шоу Пермякова отказалась отвечать на вопрос. Но на самом деле в конверте ничего не было.
«Конверт был пустой. Мне сказали: „Вы миллион не выиграете в любом случае, у нас нет таких финансов“», — рассказала она.
По ее словам, не дали выиграть даже 300 тысяч рублей. После уплаты налогов ее реальный выигрыш составил 80 тысяч рублей.
Особенно ее возмутил вопрос про длительность стоянки поезда в Кирове. Пермякова, которая в прошлом работала в РЖД, ответила, что стоянка длится 30 минут. Ответ оказался неправильный. Она очень этому удивилась.
«Я работала проводником, и я знаю, что это станция, где поезда заправляются водой, — там поезд не может стоять 15 минут. Взяли какую-то подставную проводницу», — сказала Пермякова.
Актриса призналась, что согласилась принять участие в «Секрете на миллион», потому что хотела найти деньги на лечение мальчика с ДЦП, сына ее знакомого.
Телеканал ТНТ ранее приостановил съемки шоу «Игра».