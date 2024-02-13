Знаменитости 13 февраля 2024, 14:33 Концерты Лолиты после «голой» вечеринки отменили сразу в двух городах Урала Концерты Лолиты отменили в Екатеринбурге и Перми РИА «Новости»

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В Екатеринбурге отменили мартовский концерт Лолиты Милявской в МТС Live Холл. Представитель международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» сообщил об этом «Коммерсанту».

Пресс-служба заявила, что выступление не состоится. Анонс концерта на сайте МТС Live Холл остался, но продажу билетов остановили. Лолита планировала 21 марта приехать в Екатеринбург с юбилейной программой.

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Выступление певицы отменили и в Перми. Концерт в ДК имени Солдатова назначили на 19 марта, но в начале февраля продажу билетов прекратили. Представитель площадки подтвердил изданию отмену.

«Концерт не состоится по не зависящим от площадки причинам», — сказал он.

Шоу Лолиты отменили в Раменском и Чехове. Певица заявила, что концерты ушли из ее жизни. Освободившееся время она решила посвятить семье и отдыху. По данным «Известий», затравленные за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой звезды вернутся на сцену весной.