Концерты Киркорова отменили в Пятигорске

Певец Филипп Киркоров не сможет выступить в Пятигорске. Его концерты отменили из-за массовых обращений жителей города. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Северо-Кавказская государственная филармония направила исполнителю письмо, в котором известила об отмене его концертов. Как было сказано в обращении, с жалобами на исполнителя обратились местные жители, представители РПЦ, а также Минкультуры РФ. Однако в министерстве данную информацию опровергли, передало РИА ФАН.

«Никаких запретов на проведение концерта Филиппа Киркорова в Северо-Кавказскую филармонию Министерством культуры не направлялось», — заявили в ведомстве.