Знаменитости 01 декабря 2022, 15:30 Концерты Бутусова перенесли с декабря на март

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Музыкант Вячеслав Бутусов запланировал концертные гастроли по югу страны в начале декабря. В связи с болезнью артиста мероприятия пришлось перенести на март, сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на официальные ресурсы музыканта.

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Отмечается, что концерты должны были пройти в Ставрополе, Ростове-на-Дону и Краснодаре в первых числах декабря. Теперь же их перенесли на середину марта следующего года.

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