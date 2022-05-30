Концертный наряд МакSим вызвал бурную реакцию у ее поклонников

Российская певица МакSим впервые предстала перед своими поклонниками после продолжительной болезни. Она выступила на финале Кубка России по футболу и спела знаменитую песню «Знаешь ли ты». При этом артистка решила надеть откровенную тунику, написало utro.ru.

Для выступления перед многотысячным стадионом МакSим облачилась в белоснежную полупрозрачную тунику, которая подчеркнула ее стройную фигуру.

Фанаты артистки также заметили, что во время выступления на ней не было бюстгальтера. На кадрах, которые появились в социальных сетях, отчетливо видны очертания груди певицы.

Напомним, после инфицирования COVID-19 МакSим некоторое время провела в коме. Лишь благодаря усилиям медиков артистку удалось вылечить и поставить на ноги. На финале Кубка России по футболу фанаты московского «Спартака» пели вместе с МакSим ее знаментую песню, которая уже стала своеобразным гимном команды.