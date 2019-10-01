Концертный директор Заворотнюк: у меня нет точной даты появления актрисы на телевидении

Состояние Заворотнюк оценили в полмиллиарда рублей Подробнее

По данным информагентства, ранее директор знаменитости говорил, что Заворотнюк появится на телевидении до конца сентября, однако этого не произошло.

Христов обозначил, что у него есть договоренность с каналом об интервью, но сейчас конкретных чисел он назвать не может.

«Я пока не знаю. У меня точной даты нет», — пояснил концертный директор.