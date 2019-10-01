Концертный директор Заворотнюк: у меня нет точной даты появления актрисы на телевидении
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов разъяснил РИА ФАН, что пока нет конкретной даты, когда актриса появится на телевидении и расскажет о состоянии своего здоровья.
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По данным информагентства, ранее директор знаменитости говорил, что Заворотнюк появится на телевидении до конца сентября, однако этого не произошло.
Христов обозначил, что у него есть договоренность с каналом об интервью, но сейчас конкретных чисел он назвать не может.
«Я пока не знаю. У меня точной даты нет», — пояснил концертный директор.