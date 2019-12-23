Концертный директор попытался защитить Бочкареву в скандале с наркотиками

Он отметил, что был очень удивлен, когда впервые об этом услышал, так как ранее артистка не была замечена в употреблении запрещенных веществ.

«Что я могу сказать — в тихом омуте черти водятся. Бочкарева в период нашего с ней сотрудничества никогда не была замечена с наркотиками и алкоголем. Она вообще не пила, максимум бокал красного вина», — рассказал он.

Продюсер напомнил, что многие российские артисты «принимали и принимают, балуются всеми этими делами».

В сентябре стало известно, что Наталью Бочкареву задержала полиция с наркотиками, сама она эти сообщения отрицает. По данным МВД у женщины нашли пакет с кокаином. В Сети позднее появилось видео, где похожая на артистку женщина стоит в наручниках и признается, что у нее есть наркотики. Бочкареву лишили водительских прав на год и восемь месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ проходить медосвидетельствование.