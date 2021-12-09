Концертный директор Моргенштерна ответил на вопрос о дате возвращения рэпера в Россию

СМИ сообщили о возможном возвращении Моргенштерна в Россию 9 декабря. Концертный директор рэпера в разговоре с «360» уточнил, что в разговоре со СМИ не уточнял, в именно день артист вернется в страну.

«Меня спросили „когда Моргенштерн вернется“. Я ответил: „в четверг“. Но я же не уточнил, в какой четверг. <…> А я вам не скажу в какой четверг. Но в какой-то из четвергов точно вернется», — сказал концертный директор рэпера Владимир.

РИА «Новости» ранее в четверг написало, что Моргенштерн, скорее всего, сегодня вернется в Москву. Агентство при этом ссылалось на концертного директора артиста Владимира.

Сам исполнитель днем 9 декабря оставил в Instagram интригующее сообщение: «Я на связи сегодня скажу». Что именно он анонсирует или расскажет, неизвестно.

В конце ноября стало известно, что Моргенштерн уехал из страны. Сначала концертный директор сообщил, что исполнитель выступит на частном мероприятии в Белоруссии.

Позже стало известно, что рэпер находится в Дубае. Вместе с этим появились сообщения о том, что ресторан артиста Kaif закрыли в Москве за нелегальную торговлю алкоголем.

Пресса связала отъезд Моргенштерна за границу с критикой в его адрес главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Тот заявил, что рэпер, по сути, торгует наркотиками в Сети.