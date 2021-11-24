Концертный директор Моргенштерна объяснил отъезд рэпера из России

Рэпер Алишер Моргенштерн в ближайшее время выступит в Белоруссии на частном мероприятии. Об этом заявил его концертный директор после слухов о том, что исполнитель уехал из России.

«В Белоруссии есть, да, запланировано одно событие. Это частное мероприятие, не готов вам сейчас ничего рассказать», — сказал Daily Storm концертный директор.

Известно, что у рэпера 26 ноября должен состояться концерт в клубе Gipsy в Москве. Концертный директор заявил, что в графике выступлений пока нет никаких изменений.

Адвокат исполнителя Сергей Жорин не смог ни подтвердить, ни опровергнуть новости об отъезде клиента из Москвы.

Источник агентства Ura.ru ранее не исключил, что Моргенштерн после концерта в Белоруссии не вернется в РФ и отправится в одну из европейских стран.

Telegram-канал «Опер слил» со ссылкой на собственный источник сообщал, что исполнитель покинул РФ после заявления главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что рэпер «торгует наркотиками, по сути, через социальные сети».

По данным СМИ, Моргенштерна вместе с супругой утром 24 ноября видели при посадке на поезд в Смоленске, который следовал из Москвы в Минск.