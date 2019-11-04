Концертный директор Maruv внес ясность в награду от MTV

Концертный директор Maruv, говоря о европейской награде певицы, призвал не путать номинации и не подменять понятия. По его словам, выдвигаться от телеканала «MTV Россия» не означает связь с российским телеканалом.

3 ноября Анна Корсун (Maruv) получила премию TV Europe Music Awards. Концертный директор Кирилл Фельдман в беседе с «360» напомнил точное звучание номинации.

Мы были представлены на премии европейской награды MTV от «MTV Россия», и номинация звучала — «Лучший артист по версии телеканала „MTV Россия“». Никакого отношения к премии российской это не имеет и не имеет отношение к лучшей артистке из России Кирилл Фельдман.

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Фельдман также вспомнил историю с Иваном Дорном несколько лет назад, когда он тоже взял премию MTV и «выдвигался от телеканала „MTV Россия“, и никакого отношения к российскому телеканалу он не имел».

После получения Maruv награды СМИ решили, что она стала лучшей «российской» певицей, хотя девушка родом из Украины. В то же время с именем Корсун связана скандальная история — в 2019 году певица выиграла отбор на Евровидение. Она должна была поехать на конкурс, чтобы представлять на нем Украину, однако организаторы отказались регистрировать ее в качестве претендента из-за ее гастролей по России.