Концертный директор Хазанова опроверг слухи о его плохом самочувствии

Геннадий Хазанов чувствует себя хорошо, слухи о его плохом самочувствии — неправда. Об этом «360» рассказал концертный директор артиста Табриз Шахиди.

Информация о якобы плохом самочувствии Геннадия Викторовича не соответствует действительности. Геннадий Викторович в полном здравии, чувствует себя отлично и к врачам не обращался Табриз Шахиди. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что самочувствие Геннадия Хазанова резко ухудшилось. Уточнялось, что ему сейчас якобы оказывают экстренную помощь. Канал привел слова помощницы Хазанова, которая рассказала, что актер задыхался. По ее данным, медики решали вопрос о необходимости госпитализировать пациента.