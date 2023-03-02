02 марта 2023, 15:10
Концертмейстер Ксендзовский умер в возрасте 76 лет
Известный концертмейстер балетной труппы Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Александр Ксендзовский скончался на 77 году жизни. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на сайт театра.
Ксендзовский прослужил в Большом театре более 50 лет. Причиной смерти концертмейстера стала продолжительная болезнь.
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Отмечается, что церемония прощания с Ксендзовским пройдет 3 марта в крематории Хованского кладбища.
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