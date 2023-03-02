Знаменитости 02 марта 2023, 15:10 Концертмейстер Ксендзовский умер в возрасте 76 лет

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Известный концертмейстер балетной труппы Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Александр Ксендзовский скончался на 77 году жизни. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на сайт театра.

Ксендзовский прослужил в Большом театре более 50 лет. Причиной смерти концертмейстера стала продолжительная болезнь.

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Отмечается, что церемония прощания с Ксендзовским пройдет 3 марта в крематории Хованского кладбища.