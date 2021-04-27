Полина Гагарина повредила плечо во время концерта в Челябинске

Популярная певица Полина Гагарина повредила плечо во время своего выступления в Челябинске. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на видеозапись очевидца.

На кадрах видно, как певица резко согнулась от боли прямо выступления. После этого Гагарина ушла за кулисы. Некоторые зрители решили, что произошедшее — это запланированная часть номера, но чуть позже певица вернулась на сцену и объяснила что произошло. Потом Гагарина закончила выступление.

Как рассказала певица, плечо она вывихнула раньше, но во время выступления сустав снова вылетел, за кулисами ей оперативно оказали помощь. После этого Гагарина выступала еще примерно полчаса.

Концерт Полины Гагариной прошел 24 апреля на ледовой арене «Трактор».

В середине апреля поклонники голливудского актера Брэда Питта забили тревогу: в СМИ появились снимки их кумира в больнице в инвалидном кресле. Фанаты звезды начали обсуждать возможные проблемы со здоровьем Питта. Некоторые даже предположили, что до такого состояния артиста довела его экс-супруга, актриса Анджелина Джоли. Но на самом деле все оказалось не так страшно, как решили интернет-пользователи. Питт просто посетил стоматологическую клинику, где ему удалили зуб мудрости. Дело в том, что в США пациенты не имеют права покидать клинику самостоятельно. Их вывозят на инвалидной коляске, чтобы оградить от травм.