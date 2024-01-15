Знаменитости 15 января 2024, 21:34 Концерт Светланы Лободы отменили в Таиланде РИА «Новости»

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Выступление украинской певицы Светланы Лободы отменили в Таиланде, причем без указания причин. Об этом сообщил RT.

Концерт запланировали на 25 января на Пхукете. Помимо этого, организаторы мероприятия анонсировали проведение гала-ужина с Лободой.

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Певица оказалась не единственной артисткой, чьи выступления отменили в Таиланде. До этого жители острова отказались от концертов шоумена Максима Галкина* в Паттайе и на Пхукете.

После начала российской специальной военной операции Лобода поддержала Украину, начала отправлять в страну гуманитарную помощь, а также публично критиковать Россию и осуждать СВО. При этом артистка продолжать петь на русском языке, так как за пределами Украины украинский язык никто не знает.

Ранее Галкина* и украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, оштрафовали в Объединенных Арабских Эмиратах. Последнему также запретили въезд в страну. Причиной стали политические заявления артистов на концертах и корпоративах.

*Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.