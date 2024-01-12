Знаменитости 12 января 2024, 16:15 Концерт Лолиты отменили в Омске после ее участия в «голой» вечеринке Ивлеевой Минкультуры: в Омске отменили концерт певицы Лолиты РИА «Новости»

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В Омске отменили концерт певицы Лолиты Милявской после ее участия в «головой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры региона.

Изначально выступление запланировали на 27 марта. Оно должно было состояться в Омской филармонии. Договоренности о предоставлении концертного зала в аренду достигли еще полгода назад, но контракт не подписали.

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«Билеты в кассах Омской филармонии не продаются. Концерт в указанные числа в Омске проводиться не будет», — рассказали в ведомстве.

Ранее Лолита ответила на слухи о своем бегстве из России после «голой» вечеринки Ивлеевой. Певица рассказала, что 2023-й был одним из лучших годов в ее жизни. Она также подчеркнула, что не собирается покидать страну.

Лолита отреагировала и на отмену своих концертов. Милявская заявила, что привыкает быть домохозяйкой и планирует убраться в квартире.