Концерт Лолиты Милявской отменили в Пскове

Концерт Лолиты Милявской должен был пройти в Пскове 19 октября. Билеты на программу под названием «Мне 55» стоили от 1800 до 4700 рублей.

Организаторы сообщали, что поклонники услышат хиты из нового альбома Лолиты «Раневская». Однако в понедельник, 14 октября, на странице в Instagram Псковской филармонии разместили пост с сообщением, что концерт отменили.

«Причину отмены называем честно — плохие продажи билетов», — сообщили поклонникам. В качестве «творческого извинения» зрителям предложили сходить на концерты Веры Брежневой, Ларисы Рубальской и спектакль «Любовные письма» со скидкой 30%.

Поклонников певицы расстроило это сообщение. Некоторые из них посетовали, что билеты на концерт были подарками на важные даты.

По сообщению «Свободной прессы», в данный момент Лолита судится с автором ее песен, компанией «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн», из-за авторских прав. Песни, из-за которых началась тяжба — это «На Титанике», «Ты мое море» и «Чудо чудное».