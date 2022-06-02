Концерт Лободы отменили во Владивостоке

Концерт певицы Светланы Лободы, который должен был состояться во Владивостоке 25 июня, отменили. Эту информацию подтвердило министерство культуры Приморского края. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее мероприятие неоднократно переносили из-за распространения коронавируса. О причинах отмены информации нет.

По неподтвержденным данным, в ходе концерта певица планировала обсудить со зрителями ситуацию на Украине. При этом представители Лободы заявили, что эта информация является ложной и что все концерты в стране исполнительница отметила сама, передало utro.ru.