Знаменитости 10 августа 2023, 23:04 Концерт Little Big в Ереване отменили из-за угроз безопасности РИА «Новости»

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В Ереване отменили концерт Little Big, запланированный на 12 августа. Об этом музыкальная группа сообщила на свей странице во «ВКонтакте».

Такое решение приняли из-за угроз безопасности. Организаторы не смогли гарантировать, что на мероприятии не случится происшествий. Из-за этого выступление музыкального состава пришлось отменить. Деньги за билеты вернут на карту покупателям в течении 14 дней.

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«Мы очень сожалеем о возникшей ситуации и приносим свои извинения всем, кто хотел попасть на наш концерт», — отметили в Little Big.

Ранее большее тысячи жителей Армении призвали Генпрокуратуру страны возбудить уголовное дело против главного солиста группы Little Big Ильи Прусикина*. По мнению граждан республики, артист осквернил христианский крест, когда использовал атрибут как скейтборд и переоделся церковным служителем в Рождество.

По словам адвоката Ара Зограбяна, таким поведением мужчина распространил материалы, нацеленные на пропаганду религиозной нетерпимости и ненависти.

* Признан в России иноагентом.