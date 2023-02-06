Знаменитости 06 февраля 2023, 18:37 Концерт лауреатов премии «Золотой граммофон» прошел в Петербурге

Читать 360tv в

Концерт лауреатов национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» состоялся в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу «Русской Медиагруппы».

Церемония вручения премии прошла в декабре прошлого года в столице. На петербургском концерте выступили Григорий Лепс, Юлианна Караулова, Ваня Дмитриенко и другие представители российской эстрады.

Реклама

Отмечается, что Дима Билан исполнил песню «Молния», а группа «Земляне» выступил со свои хитом «Трава у дома».

Реклама