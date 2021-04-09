Концерт «Касты» в Минске запретили

Концерт группы «Каста» в Минске запретили. Это уже не первый случай. Об этом сообщила НСН.

Изначально мероприятие планировалось в феврале, но потом его перенесли на девятое апреля. И вот теперь снова отменили.

«Друзья, за два дня до концерта „Касты“ в Минске Управление культуры Минского городского исполнительного комитета, „изучив материалы и тексты песен“, аннулировало ранее выданное гастрольное удостоверение на право проведения нашего концерта», — написали музыканты в соцсетях.

В ближайшее время станет понятно, будет ли перенос или это окончательная отмена.