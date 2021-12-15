Концерт группы «Земляне» с участием Димы Билана, Валерии и других звезд прошел в Москве

Группа «Земляне» 14 декабря собрала поклонников своего творчества на концерте в Vegas City Hall в Москве. Музыканты выступили со своими песнями, их исполнили и другие звезды российской эстрады.

Концерт прошел в рамках музыкального фестиваля-марафона «Любимое на русском» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Владимир Киселев и Игорь Романов объявили о своем воссоединении с молодым составом группы еще летом, а первое совместное выступление легендарных музыкантов состоялось на сцене XXVI церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон». Они отметили, что их главная цель — делать яркую, качественную музыку.

На сцене Vegas City Hall «Земляне» исполнили как свои главные хиты, так и новые композиции. В этот вечер их поддержали Виктория Дайнеко, Алексей Воробьев, Дима Билан, Владимир Пресняков, Валерия, Гоша Куценко, Маша Вебер, Стас Пьеха, Сосо Павлиашвили, группа A’Studio, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Елена Север, ЮрКисс и многие другие.

«Сегодня мы стали свидетелями важного музыкального события: на сцену вышли легендарные музыканты, которые во многом определили развитие всей российской эстрады, и в особенности русского рока. „Земляне“ во многом были первопроходцами, и сегодняшним певцам также есть, чему у них поучиться», — сказал Гоша Куценко.

Виктория Дайнеко исполнила с «Землянами» песню «Путь домой», а Дима Билан — их хит «Трава у дома».

«Очень приятно быть причастным к сегодняшнему замечательному вечеру и своими глазами видеть выступление группы „Земляне“. Они одни из первых рок-музыкантов нашей страны», — напомнил участник A’Studio Байгали Серкебаев.

Телеверсию концерта покажет телеканал НТВ.