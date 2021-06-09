Концерт группы «Колокол» отменили из-за смерти барабанщика

Барабанщик и основатель фолк-группы «Колокол» Олег Васильев умер 8 июня во Владимире. Мужчине было 54 года. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пост в группе музыкантов в «ВКонтакте».

На стене в группе «Колокола» был размещен пост. В нем сообщалось о смерти музыканта.

«Умер Олег Васильев. Умер музыкант Божием даром, умер человек, умер наш друг. Мы скорбим. Мы плачем. Мы тоскуем…», — сказано в сообщении.

Из-за смерти Васильева коллектив объявил об отмене концерта, запланированного во Владимире 10 июня. По сообщениям коллег Васильева, концерт состоится, но когда — не известно.

Похороны и отпевание музыканта состоится 11 июня в 12 часов дня. Панихида пройдет в Вознесенской церкви Владимира.