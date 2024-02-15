Знаменитости 15 февраля 2024, 22:37 Концерт Геннадия Хазанова потребовали отменить в Москве Mash: главу СК Бастрыкина попросили отменить концерт Хазанова в Москве РИА «Новости»

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Общественники из движения «Ветераны России» обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с призывом отменить концерт артиста Геннадия Хазанова в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В своем обращении общественники указали, что после начала спецоперации Хазанов уехал из России. Позже он опубликовал видео, в котором назвал любовь к родине чувством, «присущим рабам».

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По мнению «Ветеранов России», таким образом артист якобы скрытно поддержал Вооруженные силы Украины. Также Хазанова попросили проверить по делу о дискредитации российской армии.

В марте 2022 года стало известно об отъезде Геннадия Хазанова из России. Артист несколько месяцев жил в Латвии, где проходил лечение. Подробности заболевания до сих пор не раскрывались.

Неделю назад во Владивостоке отменили концерт Кристины Орбакайте. Певица планировала выступить с программой «На Бис!» 19 марта.