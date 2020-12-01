Концерт Басты может стоить петербуржцам новых ограничений по коронавирусу

Губернатор Александр Беглов сообщил, что в Санкт-Петербурге могут ужесточить ограничения для борьбы с коронавирусом из-за их несоблюдения организаторами концертов и спортивных мероприятий. Такое заявление он сделал после выступления рэпера Басты в Ледовом дворце.

«Все больше магазинов, предприятий сферы общественного питания соблюдают установленные ограничения. К сожалению, этого нельзя сказать о деятельности отдельных спортивных и концертных организаций. Будем ужесточать санкции в отношении тех, кто сегодня действует против интересов города и горожан», — сказал Беглов в интервью «Радио Свобода».

Василий Вакуленко, известный как Баста, уже ответил на критику в свой адрес. Он записал видеообращение в Instаgrаm.

Рэпер подчеркнул, что его команда выполнила перечисленные в постановлении петербургского губернатора требования. Все уведомительные письма подписали городские структуры. По его словам, заполняемость зала на концерте составила 50%. Что касается 25%, то эти правила вступают в силу 1 декабря. Музыкант уточнил, что у него на концерте не было танцпартера, все места были строго по билетам.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова потребовала разобраться в том, что же происходило на концерте Басты в Петербурге. После его выступления появились сообщения о том, что на мероприятии якобы нарушались ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса ограничения.

Концерт Басты состоялся 27 ноября в Санкт-Петербурге. После него пользователи соцсетей начали жаловаться на несоблюдение ограничительных мер.