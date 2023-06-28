Знаменитости 28 июня 2023, 15:57 Концерт Арбениной в Ростове-на-Дону состоялся вопреки слухам об отмене Группа «Ночные снайперы» дала концерт в Ростове-на-Дону 27 июня после слухов об отмене РИА «Новости»

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Концерт группы «Ночные снайперы» прошел 27 июня в Ростове-на-Дону, написало РИА «Новости». До этого в Сети неоднократно появились сведения о его отмене.

Мероприятие изначально планировалось еще на 9 июня. Однако из-за болезни солистки группы Дианы Арбениной его пришлось перенести. Музыкант получила травму спины.

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Сама Арбенина после концерта поделилась кадрами с него в соцсетях. Ранее СМИ писали, что певице не дадут выйти на сцену в Ростове-на-Дону после жалобы депутата Госдумы Екатерины Стенякиной. Парламентарий попросила директора КСК «Экспресс» не проводить мероприятие.

Стенякина заявила, что Арбенина не высказывается в поддержку СВО, зато якобы ей близки сепаратистские настроения. Концерты лидера «Ночных снайперов» до этого отменяли в шести городах России. В частности, в Чебоксарах и Краснодаре.