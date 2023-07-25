25 июля 2023, 17:54
Концерт Ани Лорак в Турции отменили из-за украинской диаспоры
Консул Украины Воронин сообщил об отмене концерта Ани Лорак в Анталье
Певица Ани Лорак не выйдет на сцену в Турции 29 июля. Выступление артистки отменили из-за жалоб украинской диаспоры, сообщил консул Украины в Анталье Александр Воронин на своей странице в Facebook*.
Ани Лорак собиралась дать концерт на сцене Cosmos Theatre, принадлежащего крупнейшему гостиничному холдингу Kilit Hospitality Group. Решение об отмене приняли совет директоров компании и украинское сообщество, отметил Воронин. По его словам, учитывались роль певицы в ситуации со спецоперацией, а также возможные репутационные последствия от мероприятия.
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«Продажа билетов остановлена, тем, кто уже их приобрел, будет сделан возврат средств», — добавил консул.
Афишу выступления уже убрали с сайта концертной площадки. Ани Лорак пока не прокомментировала отмену мероприятия.
Украинский певец Monatik ранее обвинил артистку в предательстве. Исполнителя возмутило, что его знаменитая соотечественница не высказалась о спецоперации.
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