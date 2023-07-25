Знаменитости 25 июля 2023, 17:54 Концерт Ани Лорак в Турции отменили из-за украинской диаспоры Консул Украины Воронин сообщил об отмене концерта Ани Лорак в Анталье РИА «Новости»

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Певица Ани Лорак не выйдет на сцену в Турции 29 июля. Выступление артистки отменили из-за жалоб украинской диаспоры, сообщил консул Украины в Анталье Александр Воронин на своей странице в Facebook*.

Ани Лорак собиралась дать концерт на сцене Cosmos Theatre, принадлежащего крупнейшему гостиничному холдингу Kilit Hospitality Group. Решение об отмене приняли совет директоров компании и украинское сообщество, отметил Воронин. По его словам, учитывались роль певицы в ситуации со спецоперацией, а также возможные репутационные последствия от мероприятия.

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«Продажа билетов остановлена, тем, кто уже их приобрел, будет сделан возврат средств», — добавил консул.

Афишу выступления уже убрали с сайта концертной площадки. Ани Лорак пока не прокомментировала отмену мероприятия.

Украинский певец Monatik ранее обвинил артистку в предательстве. Исполнителя возмутило, что его знаменитая соотечественница не высказалась о спецоперации.

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