Знаменитости 20 марта 2024, 00:24 Концерт Александра Малинина неожиданно отменили в Воронеже Концерт Малинина в Воронеже отменили без объяснения причин РИА «Новости»

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В Воронеже отменили выступление певца Александра Малинина, запланированное на 22 апреля. Об этом сообщили «Воронежские новости» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Причины аннулирования концерта не назвали. Зрителям вернут деньги за купленные билеты.

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Ранее Малинин ответил депутатам Саратовской областной думы, обвинивших его в трусости и отказе поддержать специальную военную операцию, что он русский и готов защищать Родину, если это будет нужно.

Весенние и летние концерты рок-группы «Слот» отменили в семи городах России. Мероприятия не пройдут в Петрозаводске, Мурманске, Калининграде, Архангельске, Ярославле и Иванове. Вернуть билеты можно по месту их приобретения.

Скучающая без концертов певица Лолита Милявская занялась домашними растениями. Она поделилась в своем Telegram-канале видео, в котором пригрозила «выйти на улицу и стричь все подряд», если ее не вернут к работе.