Знаменитости 26 августа 2023, 14:38 Константин Меладзе вновь выставил на продажу дом на Рублевке — СМИ Mash: Константин Меладзе решил продать элитный дом в Подмосковье Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Композитор Константин Меладзе во второй раз выставил на продажу свой дом в поселке «Миллениум парк» в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Цена особняка поднялась на 50 миллионов рублей. По данным издания, оформление объявления музыкант совершил через посредника — свою мать.

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Покупатель элитного дома на Рублевке станет обладателем итальянской мебели и обоев ручной работы, камина, хамама, спортзала и 36 соток земли. Все это обойдется будущему хозяину в 350 миллионов.

Впервые особняк выставляли на продажу в феврале 2023 года, однако после «всеобщего осуждения» объявление пропало.

Ранее в Сети появилась информация о разрыве отношений певицы Веры Брежневой и Константина Меладзе. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» бросила супруга после восьми лет брака. Брежнева вернулась в Киев и прекратила публикацию своих снимков с мужем.