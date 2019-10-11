Константин Меладзе пропустил важную вечеринку Брежневой

Брежнева устроила 10 октября вечеринку по случаю запуска своей капсульной коллекции обуви, созданной с известным итальянским брендом Aquazzura. Раньше компания работала в коллаборации с моделью Клаудией Шиффер. Поэтому российская актриса и певица гордится своим проектом и его участниками.

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На мероприятие пришли многие знаменитости. Вечеринку посетил и певец Филипп Киркоров. А вот Меладзе не пришел поддержать супругу.

Поклонники предполагают, что звездная пара находится на грани развода из-за романа Меладзе с молодой солисткой «ВИА ГРЫ» Эрикой Герцег. Девушка похожа на Брежневу в молодости. Правда, до сих пор они не предоставили ни одного доказательства, отметил сайт «Дни.ру». Однако фанаты певицы советуют ей не злиться на мужа и не ревновать, потому что он мог быть просто занят.