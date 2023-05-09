Знаменитости 09 мая 2023, 22:20 Константин Меладзе нашел возможность зарабатывать в России — СМИ kp.ru: Константин Меладзе переписал на сестру долю в «Первом музыкальном издательстве» Pxhere

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Композитор Константин Меладзе переписал свою долю в музыкальном лейбле «Первое музыкальное издательство» на родную сестру, сообщил сайт kp.ru. Как стало известно журналистам, за прошлый год компания заработала 1,3 миллиарда рублей при чистой прибыли в 209 миллионов.

Константин Меладзе несколько лет числился в «Первом музыкальном издательстве» в составе учредителей. Лейбл занимается выпуском песен, продает корпоративы с участием знаменитостей.

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На днях стало известно, что Меладзе-старший вышел из состава учредителей компании. Однако, как выяснили журналисты, композитор передал свою долю в бизнесе родной сестре Лиане Меладзе.

Также в России у Константина Меладзе осталась еще собственная звукозаписывающая фирма «Меладзе Мьюзик». В 2022 году заработок компании составил 16 миллионов рублей, а чистая прибыль — 14 миллионов рублей.

В начале апреля СМИ сообщили о том, что московская прокуратура проверит младшего брата Константина Меладзе Валерия на финансирование Вооруженных сил Украины. Руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин потребовал узнать, не тратил ли певец часть гонораров на поддержку ВСУ, после случая в Дубае.