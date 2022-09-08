Константин Ивлев рассказал о новом проекте «Адский шеф» | 360°

Знаменитости 08 сентября 2022, 12:16 Поделиться Telegram

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Viber Константин Ивлев рассказал о новом проекте «Адский шеф» Шеф-повар Ивлев: в Академии «Адского шефа» мы даем возможность прийти и научиться

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На телеканале «Пятница» стартовал проект «Адский шеф» с участием известного шеф-повара Константина Ивлева. О том, что особенного в этом проекте, узнала у шеф-повара Teleprogramma.pro.

Ивлев отметил, что в Академии «Адского шефа» есть возможность прийти и научиться, главное, чтобы у человека было желание.

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«Во-первых, в Академии „Адского шефа“ мы даем возможность прийти и научиться, для нас главное, чтобы у человека было желание. Во-вторых, это разнообразное меню. В другом моем популярном проекте было одно меню на протяжении всего сезона, а в „Адском шефе“ есть начинающая школа, кулинарный техникум и современные тренды новой русской кухни с молекулярным уклоном», — сказал шеф-повар.

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В «Адском шефе», по его словам, совсем другой подход к участникам. Здесь ребята изучают важные постулаты профессии повара, участвуют в занятиях по молекулярной кухне, учатся сочетать цвета на тарелке и многому другому.

Ивлеев добавил, что «Адский шеф» интересен всеми своими участниками.

«У нас много ярких персонажей, но с самого первого дня мне понравился Миша Богачев, Лавиния из „Битвы шефов“, прекрасные народные девушки-пекари… „Адский шеф“ интересен вместе со своими участниками», — резюмировал шеф-повар.

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