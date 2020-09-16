Константин Давыдов решил завершить актерскую карьеру

Артист рассказал, что недавно ходил на пробы, и они оказались провальными. По его словам, он ничего не смог сыграть. Он объяснил свою неудачу тем, что давно не снимался, поэтому и растерял актерские навыки.

«В общем, я сделал такой вывод, что моя профессиональная карьера точно окончена, потому что я могу играть только то, что меня заводит. То, что нужно сыграть за деньги, то, что делают профессиональные актеры, я уже играть не могу», — поделился Давыдов, добавив, что переходит в «разряд создателей своего контента».