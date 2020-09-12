Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия во Франции

Бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора арестовали во французской Корсике. Спортсмена подозревают в попытке сексуального домогательства, а также в непристойном поведении.

Об этом сообщил Daily Mail. По данным издания, Макгрегора сперва задержали из-за агрессивного сексуального поведения, а после арестовали.

На спортсмена подали жалобу 10 сентября.

«В отношении господина Конора Энтони Макгрегора проводятся слушания в полиции», — сообщили в прокуратуре.

Издание со ссылкой на ведомство уточнило, что боец совершил действия, которые можно расценить как сексуальное насилие и эксгибиционизм. Никаких подробностей случившегося пока не известно.

Недавно Конор Макгрегор попал в объектив фотокамер в этом районе. Он приехал на одно из светских мероприятий вместе со своей женой. Представитель спортсмена рассказал порталу TMZ, что Макгрегор решительно отрицает все обвинения в непристойном поведении. По данным собеседника, сейчас спортсмен находится на свободе — его отпустили после допроса.

31-летний ирландский боец ушел из ММА в июне 2020 года. Однако 11 сентября спортсмен сообщил о том, что к нему в квартиру приехали эксперты USADA, которые проверили его на употребление запрещенных веществ. Макгрегор возмутился этим и обратился в UFC, чтобы разобраться в ситуации. При этом спортсмен отметил, что ему нечего скрывать — он не употребляет допинг.