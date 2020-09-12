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    12 сентября 2020, 19:33

    Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия во Франции

    Нина Петлинова

    Бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора арестовали во французской Корсике. Спортсмена подозревают в попытке сексуального домогательства, а также в непристойном поведении.

    Об этом сообщил Daily Mail. По данным издания, Макгрегора сперва задержали из-за агрессивного сексуального поведения, а после арестовали.

    На спортсмена подали жалобу 10 сентября.

    «В отношении господина Конора Энтони Макгрегора проводятся слушания в полиции», — сообщили в прокуратуре.

    Издание со ссылкой на ведомство уточнило, что боец совершил действия, которые можно расценить как сексуальное насилие и эксгибиционизм. Никаких подробностей случившегося пока не известно.

    Недавно Конор Макгрегор попал в объектив фотокамер в этом районе. Он приехал на одно из светских мероприятий вместе со своей женой. Представитель спортсмена рассказал порталу TMZ, что Макгрегор решительно отрицает все обвинения в непристойном поведении. По данным собеседника, сейчас спортсмен находится на свободе — его отпустили после допроса.

    31-летний ирландский боец ушел из ММА в июне 2020 года. Однако 11 сентября спортсмен сообщил о том, что к нему в квартиру приехали эксперты USADA, которые проверили его на употребление запрещенных веществ. Макгрегор возмутился этим и обратился в UFC, чтобы разобраться в ситуации. При этом спортсмен отметил, что ему нечего скрывать — он не употребляет допинг.

    Новости SMI.FM