Эксклюзив 31 января 2024, 15:47 «Конкуренция вообще сумасшедшая». Мичелз посоветовал российским артистам петь по-русски Музыкант Мичелз посоветовал российским артистам не записывать песни по-английски

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Песни, записанные на английском, не имеют успеха в России в современных реалиях. Музыкант, блогер Михаил Чикризов (Мичелз) рассказал ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» о современных трендах.

Свободные ниши

Артист начинал с роликов в TikTok — записывал мужские версии женских песен. Потом стал сочинять песни для себя и других. Мичелз рассказал, что это позволило ему попробовать разные стили. По просмотрам он понял, что людям понравился «минорный русский стиль», и стал записывать ролики именно в нем.

Ряд артистов покинули наш эфир и освободили несколько ниш. Но этих ниш не так много, их на всех точно не хватит. <…> Конкуренция вообще сумасшедшая, потому что в России осталось много артистов разного уровня. Михаил Чикризов (Мичелз) блогер

Мичелз поддержал идею записывать дуэты знаменитых артистов с молодыми. Это выгодно и тем, и другим.

Русский язык и новая подача

Кроме того, нужно использовать родной язык. По мнению артиста, нет смысла записывать песни на английском. Он объяснил, что треки знаменитых зарубежных рэп-исполнителей «выстрелили» не благодаря языку, а за счет подачи.

Есть же ребята, которые записывают на английском. Но, по-моему, это не имеет успеха здесь. Думаю, что нужно использовать наш, русский язык. Он настолько богат, на самом деле, там столько слов, которые можно просто играть и в нужном моменте использовать. Думаю, стоит в эту сторону смотреть. Михаил Чикризов (Мичелз)

Артист призвал перерабатывать фольклорные мотивы на новый лад. Нужно делать это креативно, сказал он.

Молодым музыкантам Мичелз рекомендовал пробовать разные площадки для продвижения — и интернет, и радио, и телевидение. Придуманный образ, по его мнению, зрители считывают в 90% случаев.

Он призвал коллег быть собой и вести себя более открыто. По мнению собеседника «360», прошла эпоха, когда вокруг артиста создавали антураж, над его амплуа работала большая команда, теперь достаточно телефона и интернета.