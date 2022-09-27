Конькобежец Артем Арефьев заявил, что восстановится после травмы к 2 октября | 360°

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Конькобежец Артем Арефьев заявил, что восстановится после травмы к 2 октября

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Конькобежец Артем Арефьев поранил два пальца руки топором, когда топил баню. Он заявил, что рассчитывает восстановиться к 2 октября. Об этом сообщил ТАСС.

По данным радиостанции «Говорит Москва», спортсмен поставил прививку от столбняка, так как стерильность топора вызвала у него сомнения.

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Он уточнил, что травма у него не слишком серьезная. Арефьев добавил, что тренировки помогают более быстрому заживлению ран.

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