Конькобежец Артем Арефьев заявил, что восстановится после травмы к 2 октября | 360°

Знаменитости 27 сентября 2022, 21:55 Поделиться Telegram

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Viber Конькобежец Артем Арефьев заявил, что восстановится после травмы к 2 октября

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Конькобежец Артем Арефьев поранил два пальца руки топором, когда топил баню. Он заявил, что рассчитывает восстановиться к 2 октября. Об этом сообщил ТАСС.

По данным радиостанции «Говорит Москва», спортсмен поставил прививку от столбняка, так как стерильность топора вызвала у него сомнения.

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Он уточнил, что травма у него не слишком серьезная. Арефьев добавил, что тренировки помогают более быстрому заживлению ран.

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