Садальский поздравил Конкина с юбилеем

Советский и российский актер Станислав Садальский поздравил с юбилеем Владимира Конкина. Мужчине исполнилось 70 лет. Об этом сообщили NEWS.ru.

«Он потрясающий человек, удивительный, который владеет русским языком, хорошей речью поставленной, образованный. Я его очень люблю и высоко ценю», — заявил актер.

Он отметил также, что имел честь познакомиться с покойной супругой Конкина Аллой. По его словам, познакомиться с артистом они могли гораздо раньше, если бы Садальский поступил в Саратовское училище имени Слонова.